No hay quejas por incumplimiento de horario invernal: SEGE

A pesar del anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre la aplicación de sanciones a las escuelas públicas y privadas que no respeten el horario invernal, hasta el momento la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) no ha recibido denuncias formales por incumplimiento de esta medida.

De acuerdo con información oficial de la dependencia, no se tiene registro de quejas relacionadas con la falta de tolerancia de 30 minutos en la entrada del turno matutino ni con la salida anticipada del turno vespertino, disposiciones que forman parte del horario invernal vigente y cuyo cumplimiento es obligatorio.

La SEGE recordó que estas medidas no son recomendaciones, sino lineamientos que deben ser acatados por todos los planteles, con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad escolar ante las bajas temperaturas.

En el caso de las escuelas públicas, las sanciones aplicables a directivos que incumplan están previstas en el reglamento de las condiciones generales de trabajo y pueden ir desde suspensión de sueldo y funciones, cambios de adscripción, extrañamientos y notas administrativas negativas, hasta el cese en situaciones de mayor gravedad.

Para las escuelas privadas, la autoridad educativa explicó que el procedimiento de sanción se inicia a partir de la queja presentada por madres, padres de familia o tutores, y puede derivar en multas conforme a lo establecido en la Ley de Educación.

La dependencia estatal indicó que se mantendrá atenta a cualquier reporte ciudadano y reiteró el llamado a los directivos escolares a respetar el horario invernal, a fin de evitar sanciones y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.