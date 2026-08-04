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No hay recursos para informes de diputados: HS

No se contempla que lo gestionen de forma individual

Por Samuel Moreno

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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No hay recursos para informes de diputados: HS
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       No existe actualmente una propuesta ni un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado para entregar recursos adicionales a las y los diputados con motivo de sus informes legislativos, afirmó Héctor Serrano Cortés, integrante de dicho órgano legislativo.

      El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que el tema no ha sido formalmente planteado ante la Jucopo, por lo que tampoco existe una definición sobre cuánto dinero podría recibir cada legislador ni bajo qué mecanismos tendría que comprobarse un eventual gasto.

      Lo anterior, a unas semanas de que se prevé que en septiembre se lleve a cabo el segundo informe de la actual Legislatura, periodo en el que de manera individual algunas y algunos diputados buscan rendir cuentas a la ciudadanía sobre el trabajo realizado durante el segundo año de funciones.

      Serrano Cortés indicó que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna solicitud al presidente de la Jucopo, Roberto García Castillo, relacionada con la asignación de recursos para la realización de informes. Por ello, descartó que exista una proyección presupuestal en ese sentido.

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      El dioutado Serrano Cortés añadió que tampoco se contempla que algún diputado pueda gestionar de manera individual un recurso extraordinario para ese propósito, pues cualquier determinación tendría que ser tomada por la Jucopo y aplicaría para las 27 diputadas y diputados del Congreso local.

      "Si no hay para los 27, no hay; si no hay un acuerdo en la JUCOPO, pues no va a haber para uno solo", sostuvo el legislador, quien insistió en que hasta ahora ningún integrante del Congreso ha formalizado una propuesta para recibir apoyo económico destinado a sus informes legislativos.

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