No saldrá el conductor que mató a una familia

Señala la fiscal que está en manos del agente del Ministerio Público

Por Rubén Pacheco

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Ante el temor de familiares de que obtenga la libertad el conductor de un carro que colisionó con otro provocando la muerte de una familia de cuatro integrantes, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se encuentra en proceso de judicializar la carpeta de investigación.

El pasado 15 de diciembre, cuatro personas perdieron la vida (un matrimonio y dos hijas) en el bulevar del Río Españita cerca de las ocho de la noche, a la altura del fraccionamiento Españita, donde fue detenido José N. de 41 años, quien manejaba a alta velocidad.

En entrevista, García Cázares explicó que luego del incidente mortal la Policía de Investigación (PDI) procedió con sus diligencias y tomar la declaración del conductor, sin embargo, no fue posible porque los cuerpos de rescate lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Por ende, se realizó la suspensión del procedimiento de investigación penal por homicidio culposo en hechos de tránsito, no obstante, ya se reanudó y “no tenemos ningún dato de que vaya a salir fuera”, complementó García Cázares.

La fiscal general matizó que, si bien habrá que esperar las acciones jurídicas que realizará la defensa del conductor imputado, el Ministerio Público a cargo de la averiguación actuará de manera diligente.

