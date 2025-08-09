No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

Mediante la operación de las Bases Operativas Mixtas Interinstitucionales (BOMI), compuestas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), se garantizará la seguridad al interior del estado y en la zona metropolitana.

Así informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, al ser cuestionado sobre qué estrategias se aplicarán para no descuidar la seguridad en dichos sectores, mientras la Guardia Civil Estatal (GCE) concentra sus esfuerzos en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Refirió que, si bien la Secretaría destina un buen número de elementos al evento ferial, cuenta con la capacidad para mantener operativos y presencia en las demás regiones de la entidad potosina.

"La coordinación es básica. Nos va apoyar ahí Guardia Nacional, mos va a apoyar Defensa (Nacional) para poder continuar con estas BOMI", declaró el mando policial.

