logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

Se cuenta con la capacidad para mantener operativos en todas las regiones, afirmó Juárez Hernández

Por Rubén Pacheco

Agosto 09, 2025 01:55 p.m.
A
No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

Mediante la operación de las Bases Operativas Mixtas Interinstitucionales (BOMI), compuestas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), se garantizará la seguridad al interior del estado y en la zona metropolitana.

Así informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, al ser cuestionado sobre qué estrategias se aplicarán para no descuidar la seguridad en dichos sectores, mientras la Guardia Civil Estatal (GCE) concentra sus esfuerzos en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Refirió que, si bien la Secretaría destina un buen número de elementos al evento ferial, cuenta con la capacidad para mantener operativos y presencia en las demás regiones de la entidad potosina.

"La coordinación es básica. Nos va apoyar ahí Guardia Nacional, mos va a apoyar Defensa (Nacional) para poder continuar con estas BOMI", declaró el mando policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC
No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

No se descuida seguridad al interior del estado por Fenapo: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

Se cuenta con la capacidad para mantener operativos en todas las regiones, afirmó Juárez Hernández

Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE
Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE

Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE

SLP

Rubén Pacheco

Solicitaron 11 millones de pesos para dichas instancias

Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal
Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal

Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal

SLP

Rubén Pacheco

Aseguró que se ha cumplido con las aportaciones líquidas y en especie

Zavala López se dice abierto a que se le investigue
Zavala López se dice abierto a que se le investigue

Zavala López se dice abierto a que se le investigue

SLP

Rolando Morales

Una extrabajadora de la UGCH denunció haber sido víctima de acoso laboral