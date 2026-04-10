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Nueva falla en El Realito; ya van cuatro interrupciones en 2026

Nueva ruptura afecta suministro

Por Redacción

Abril 10, 2026 03:29 p.m.
A
Nueva falla en El Realito; ya van cuatro interrupciones en 2026

El acueducto de "El Realito" registró una nueva falla la tarde de este viernes, luego de una ruptura detectada a la altura del municipio de Tierra Nueva.

Con este incidente, el sistema acumula cuatro interrupciones en lo que va del año, de acuerdo con información difundida por Interapas.

El organismo operador indicó que, aunque no administra este sistema, activó su protocolo de atención para mitigar afectaciones en colonias que dependen del suministro, mediante la operación de pozos de reserva y el envío de agua en pipas.

Interapas señaló que se mantendrá atento a la evolución del problema y que continuará informando a la población a través de sus canales oficiales.

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