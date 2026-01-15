Nueva tarifa de $13.50 a partir del viernes 16 de enero

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí anunció que no entrará en vigor la propuesta de cobrar $15.00 pesos por el pasaje del transporte urbano durante 2026, luego de que esta alternativa fuera evaluada y descartada por considerarse un golpe excesivo a la economía de las familias potosinas.

En su lugar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó un ajuste moderado que fija la tarifa general en $13.50 pesos, misma que comenzará a cobrarse oficialmente a partir del viernes 16 de enero.

La dependencia estatal, encabezada por Araceli Martínez Acosta, explicó que la determinación responde a una evaluación técnica que consideró la inflación anual y los costos operativos del servicio sin perjudicar de forma significativa el bolsillo de los usuarios.

Además de la tarifa general, se mantendrán montos diferenciados: $12.50 en la modalidad de prepago y $6.75 en tarifa especial.

Las autoridades han subrayado que el ajuste se pospuso hasta que se publique de manera oficial en el Periódico Oficial del Estado, y que cualquier cobro superior antes de dicha fecha no está autorizado.