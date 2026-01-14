No habrá alza de $15 a tarifa de urbanos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT) descartó por completo que la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí se eleve hasta los 15 pesos, aun cuando se mantiene en análisis un posible ajuste al pasaje, afirmó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

La funcionaria estatal sostuvo que no existe margen para autorizar un incremento de ese nivel, pese a que los permisionarios han solicitado aumentos de hasta 50 por ciento. Aseguró que cualquier modificación deberá apegarse al comportamiento del Índice Nacional de Precios y a un estudio técnico, por

lo que evitó adelantar una cifra.

"Los permisionarios quisieran un 50% de aumento, todo el tiempo están pidiendo más y más, pero no hay manera. Se tiene que hacer lo correcto y lo justo, y están bien en contraprestación de las nuevas unidades", puntualizó.

En contraste, el líder de los transportistas urbanos en la entidad, el empresario Margarito Terán López, sostuvo que una tarifa de 15 pesos sí es procedente, al considerar que un monto menor resultaría insostenible y técnicamente inviable para garantizar la operatividad del servicio.