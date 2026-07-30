Dirigente priista ahora es funcionario de la gallardía

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José Luis Mejía López, expresidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es el nuevo director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

Cambio en la dirección de Cecurt

El exfuncionario partidista suple a Joaquín García Martínez, quien hace unas semanas fue removido del cargo por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

En entrevista J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó que ayer por la mañana Mejía López rendiría protesta para asumir el nombramiento al frente de dicha institución.

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Responsabilidades y compromisos del nuevo director

Dijo que se exhortará al funcionario estatal a ser responsable en el cumplimiento de todas sus obligaciones, atender todos los pendientes que pudieran existir y mantener en perfectas condiciones los complejos de recreación.

"Que genere mucha seguridad como ha sucedido hasta hoy, para que todas las familias potosinas y todos los deportistas puedan continuar realizando todas sus actividades deportivas y culturales, aquí en el estado de San Luis Potosí", puntualizó.