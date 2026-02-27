logo pulso
Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y pudo ser contralado

Por Pulso Online

Febrero 27, 2026 01:15 p.m.
A
Fotos: CEPC

Fotos: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó la atención a un nuevo incendio registrado este día en el relleno sanitario del Municipio de Villa de Reyes.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y en cuestión de minutos fue contralado, aseguró la corporación.

Los elementos de Protección Civil acudieron al sitio para emprender trabajos de sofocación mediante remoción de desechos con maquinaria y procesos de enfriamiento con pipas de agua.

Se exhortó a la población a denunciar cualquier incendio generado de manera intencional al número de emergencias 911 y 089 para denuncia anónima.

Pepenadores forman pequeños "tiraderos clandestinos" en Soledad

Piden a la autoridad municipal tener más vigilancia

SLP

Pulso Online

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y pudo ser contralado

