Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes
El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y pudo ser contralado
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó la atención a un nuevo incendio registrado este día en el relleno sanitario del Municipio de Villa de Reyes.
El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y en cuestión de minutos fue contralado, aseguró la corporación.
Los elementos de Protección Civil acudieron al sitio para emprender trabajos de sofocación mediante remoción de desechos con maquinaria y procesos de enfriamiento con pipas de agua.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se exhortó a la población a denunciar cualquier incendio generado de manera intencional al número de emergencias 911 y 089 para denuncia anónima.
Pepenadores forman pequeños "tiraderos clandestinos" en Soledad
Piden a la autoridad municipal tener más vigilancia
no te pierdas estas noticias
Nuevo incendio, ahora en basurero de Villa de Reyes
Pulso Online
El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y pudo ser contralado
Hay riesgo de sobrerrepresentación con reforma electoral: académico
Ana Paula Vázquez
La iniciativa plantea asignar 100 diputaciones por primera minoría y listas abiertas, lo que podría favorecer a Morena
Reafirma Galindo continuidad de obra en El Saucito
Rolando Morales
Especialistas de UASLP e IPICyT colaboran para evaluar riesgos geológicos en El Saucito.