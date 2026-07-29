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Nuevo puente acorta hasta 50% el tiempo de traslados

Por Leonel Mora

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Nuevo puente acorta hasta 50% el tiempo de traslados
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      Miguel Ángel Hernández Hernández, titular de Seguridad Vial y Movilidad del gobierno soledense, afirmó que con el nuevo puente de Circuito Potosí oriente y Valle de los Fantasmas o carretera a Rioverde, los tiempos de traslado hacia la Zona Industrial han disminuido a "más de la mitad de lo que se hacía antes".

      Agregó que se han reprogramado los semáforos de las zona aledañas al nuevo paso vehicular para agilizar aún más el tráfico y que, por el momento, no se han registrado percances en dicho puente.

      Explicó que siempre ha habido mucho tráfico de unidades pesadas, principalmente de carga, sobre el Circuito Potosí (antes Anillo Periférico oriente) rumbo a la Zona Industrial y que un trayecto que antes se hacia en 25 minutos o más desde el cruce con la carretera a Matehuala hasta el parque industrial, en sentido norte a sur, "ahora se hace hasta en 10 minutos".

      Añadió que esta mejora en la movilidad del Circuito Potosí también beneficia a las unidades de transporte de personal que diariamente llevan a cientos de trabajadores a las empresas de la Zona Industrial.

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      "La aglomeración de tráfico, es decir, los embotellamientos, también han disminuido hasta en un 90 por ciento. Sirvió mucho la reprogramación de los semáforos de la zona del nuevo puente, concluyó el mando policial.

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