Obra en Julián de Los Reyes avanza conforme al calendario: alcaldía

Pese a denuncias ciudadanas y de comerciantes del centro histórico, el Ayuntamiento de San Luis Potosí afirmó que las obras de rehabilitación de la calle Julián de Los Reyes avanza conforme al calendario establecido, por lo que solicitaron paciencia a los locatarios de los negocios aledaños.

Esto, luego de que los comerciantes de la zona denunciaron que a más de un mes del inicio de su rehabilitación, los trabajos avanzan a paso lento, con calles abiertas, escombros, poca presencia de obreros y caída de hasta 15 por ciento en ventas, mientras no han recibido apoyos económicos ni fiscales, y temen que la obra se extienda hasta la temporada decembrina sin mejoras reales en accesibilidad, seguridad o actividad comercial.

En respuesta la Dirección de Obras Públicas emitió un comunicado al señala que la obra cumple 45 días desde su inicio y, según el Ayuntamiento capitalino, avanza conforme al calendario previsto dentro del programa Vialidades Potosinas, pese a las lluvias registradas durante el periodo.

Actualmente, se desarrolla la etapa subterránea, considerada la más técnica y menos visible, pero clave para garantizar la durabilidad de la vialidad. En esta fase ya se instalaron las nuevas redes de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y registros en el tramo comprendido entre las calles Hidalgo y Damián Carmona, así como la línea principal de agua potable de seis pulgadas que va de Hidalgo a Allende.

En los próximos días se prevé continuar con la excavación y colocación de la línea de agua en el tramo Allende–Damián Carmona, para después iniciar con tomas domiciliarias y la construcción de pozos de visita. Posteriormente, se dará paso a la superficie, donde se colocará la base hidráulica, el pavimento, las banquetas, la iluminación y la señalética, con el propósito de mejorar la movilidad y el entorno peatonal, aunque no especificaron los tiempos específicos en los que podría entregarse la obra menci

El Gobierno capitalino aseguró que mantiene comunicación constante con vecinos y comerciantes para informar los avances y accesos disponibles, y reiteró su compromiso de agilizar cada etapa conforme lo permitan las condiciones técnicas, priorizando la seguridad de peatones, trabajadores y familias. Aunque reconoce las molestias que ocasionan los trabajos, la administración municipal insiste en que el proyecto traerá beneficios a largo plazo para la actividad comercial y turística del Centro Histórico.