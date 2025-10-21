Maestras apoyan a alumna agraviada

Profesoras de las carreras de Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, expresaron su impotencia y su indignación por los hechos denunciados por estudiantes, ocurridos el viernes 17 de octubre en las instalaciones del plantel.

Las maestras explicaron que se solidarizan con la víctima y su familia, y que darán acompañamiento a la estudiante. Advirtieron que ninguna persona debe atravesar por una situación similar, menos dentro de un espacio que debe ser seguro para aprender, enseñar y convivir. Precisan que los hechos interpelan a las docentes como formadoras de nuevas generaciones y por ello. no se puede permanecer en la indiferencia ante la violencia, ni tolerar la normalización bajo ninguna forma.

Las docentes reafirmaron la necesidad de romper con la impunidad y fortalecer las medidas que garanticen la seguridad, el acceso a la justicia y el bienestar de los estudiantes, así como de todas las personas que forman parte de la Facultad.

Las docentes firmantes son María Subey Tristán, Violeta Mendezclaro, Georgina González, Roxana Abigail Montejano, Carla Monroy, Yolanda Esperanza Camacho, Xóchitl Rangel, Edith Argüelles, Cecilia de los Ángeles González, Heidi Yazbé Ruiz, Graciela Segovia, Luz María Lastras, Erika Ochoa, Ana Laura Carmona, Alejandra Silva, Marisela Meza, Citlalli Enriqueta Aranda, María Elizabeth López, Gloria Capistrán, Guadalupe Rodríguez, Olivia Flores Salazar, Erika Elena Segovia, Ivonne de María Cárdenas, Marcela Fernández, Laura Edith Saavedra y María Gabriela Ávila.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí