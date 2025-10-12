logo pulso
SLP

Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes

Por Samuel Moreno

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí consideró que las nuevas medidas implementadas por el Infonavit para facilitar el acceso a un crédito de vivienda, mediante la eliminación del sistema de puntos, incentivarán la adquisición de patrimonio entre los jóvenes y sectores de bajos recursos en la entidad.

La presidenta de la AMPI en San Luis Potosí, Olga Espitia Lanuza, señaló que esta nueva modalidad representa un paso importante para ampliar las oportunidades de vivienda, al simplificar los requisitos y permitir que más personas puedan acceder a un crédito de forma ágil y transparente.

“Estas acciones fortalecen el interés social y permiten que más familias, especialmente los jóvenes, puedan acceder a una vivienda digna. El Infonavit ha dejado claro que hay recursos disponibles para ello; lo importante será que los procesos para la adquisición de terrenos y permisos se agilicen”, expresó.

Espitia Lanuza explicó que el crecimiento del sector habitacional, dependerá también de la disponibilidad de nuevos terrenos y de la simplificación de la tramitología, factores que podrían marcar la pauta para un aumento en la construcción de vivienda durante 2026 en San Luis Potosí.

Asimismo, anticipó que el costo de la vivienda podría mantener un incremento de entre 6 y 8 por ciento para el próximo año; no obstante, confió en que las nuevas facilidades crediticias del Infonavit motiven a las nuevas generaciones a invertir en un patrimonio propio.

“Hay mucho interés tanto a nivel federal como estatal para hacer realidad este impulso a la vivienda. Si los trámites se agilizan, podríamos ver un repunte importante en la construcción y adquisición de casas”, concluyó.

