SLP

Observa el IFSE Irregularidades en parquímetros

Lecourtuois señaló discrepancia de unos 400 mil pesos en los ingresos y lo reportado

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 27, 2025 01:12 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) señaló que identificó una diferencia de aproximadamente 400 mil pesos entre los ingresos reportados por los parquímetros del Ayuntamiento de San Luis Potosí y lo que se constató en la fiscalización correspondiente al ejercicio 2024.

Rodrigo Lecourtuois López, titular del IFSE, explicó que la revisión implicó verificar cada recibo emitido por los equipos, un proceso manual que resultó especialmente laborioso debido a que los dispositivos son antiguos. "Contabilizar diariamente todos los recibos durante todo un año es un trabajo titánico. Es revisar recibo por recibo que da ese parquímetro", explicó,

Además, comparó la situación con "robo hormiga", al detallar que la suma se compone de faltantes pequeños: "A ver cuánto te faltó aquí dos pesos, aquí tres pesos, diez o quince o veinte pesos. Pero de todos se junta un monto".

Lecourtuois señaló que la observación seguirá vigente mientras no exista documentación que justifique la diferencia detectada. "Si no nos entregan documentación comprobatoria que justifique que no se reportó todo el monto...", dijo.

Advirtió que será difícil que el municipio logre solventar la irregularidad y agregó que, aunque el proceso de solventación está en curso, es complicado y es poco probable que se regularice en el corto plazo.

