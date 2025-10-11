Aclaran observaciones del IFSE a parquímetros

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento trabaja en aclarar las observaciones hechas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre el sistema de parquímetros, al tiempo que anunció un proyecto para modernizar este servicio en 2026.

“Somos el ayuntamiento que más recursos ejerce y recauda de manera propia, por eso somos más observados y vigilados y eso me da gusto”, expresó el edil. Aseguró que su administración tiene la capacidad de responder y aclarar cualquier señalamiento del organismo fiscalizador.

Enrique Galindo reconoció que el sistema actual de parquímetros “es una tecnología sumamente vieja” que lleva más de 14 años sin modernizarse, por lo que consideró necesario actualizarlo. “El software es muy viejo, funciona todavía, pero incluso a veces no alcanzamos ni a cubrir los compromisos por los que se pactó”, explicó, al referirse a los pagos derivados del sistema, entre ellos el apoyo a los cuerpos de bomberos, que dijo ha sido incluso incrementado.

El alcalde adelantó que ya se cuenta con estudios para implementar un nuevo modelo que no implique costos elevados para el municipio. “Tengo tres proyectos que vamos a poner en licitación, y será el que mejor funcione para la ciudadanía. En 2026 va a cambiar la tecnología”, anunció. Entre las innovaciones que contempla se encuentran sistemas de cobro digital mediante aplicaciones móviles, con tarifas fraccionadas y mayor eficiencia en la gestión.

Finalmente, Galindo subrayó que el objetivo principal de la actualización es “reordenar y dar movilidad al Centro Histórico” sin recurrir a concesiones de largo plazo. También señaló que la zona controlada podría ampliarse hacia nuevas áreas comerciales, aunque aclaró que primero se buscará reactivar plenamente el sistema actual antes de extenderlo.