"Octavio o el naufragio" (VIDEO)

Para el ex gobernador priista Horacio Sánchez Unzueta, los comicios del domingo próximo para gobernador, con nueve candidatos postulados, se fue cerrando a una disyuntiva clara: Octavio Pedroza, candidato de la coalición Sí por San Luis, o el naufragio con el crimen como forma de vida.

En charla sobre el momento político de San Luis Potosí ante el proceso de elecciones convergentes federales y locales, el ex mandatario advirtió que la primera responsabilidad de un gobernante es la entrega del poder para garantizar la vida democrática y el Estado de Derecho.

Desde esa premisa, explica que un gobierno de aciertos de cinco años se pierde si no se cuida el proceso de la propia sucesión con sentido de responsabilidad.

Sobre sus previsiones para San Luis Potosí con una elección que se encaminó a la polarización entre trayectorias de dos candidatos, expuso que el presente es un proceso complejo y la vida política de estado se explica a partir de las características culturales de la sociedad potosina, de muchas generaciones una sociedad precursora en muchas de sus expresiones desde mediados del siglo XIX con la generación de liberales potosinos, continuó con los liberales antirreeleccionistas de principios del siglo XX que jugaron un papel estelar en la configuración de la Revolución Mexicana.

Precursoras fueron también las figuras de la mitad del siglo pasado que se convirtieron en referencia nacional de las ideas modernas del país a través de los cursos de invierno de la Universidad Autónoma. Posteriormente se retoma el tránsito político por el navismo, particularmente con el doctor Nava para eliminar la intervención directa del Estado en los procesos electorales.

Señaló que la entidad ha tenido estancamientos o retrocesos pero la constante es que San Luis Potosí ha sido precursor, no únicamente en las aportaciones al país sino también en problemas que son muy singulares.

SUMA DE DEBILIDADES

Destaca en su análisis las características sin precedentes, para la vida política del país, como las coaliciones, tanto opositora para buscar ganarle al partido gobernante el control del Congreso, como por parte del partido gobernante ante las expectativas de no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara federal de diputados.

Describe a Morena como "un partido que todavía no alcanza a ser partido político", en proceso de organización para serlo. "Le ha costado un trabajo enorme y lo ha llevado desde mi punto de vista a cometer una gran cantidad de errores en el proceso de selección de candidatos", considera.

-Históricamente hemos tenido una larga tradición de discusión de ideas políticas, en los últimos años han sido posiciones políticas las que están en juego, con elecciones cada vez más cerradas. Pero en este caso se da una cuestión de tipo político como sí sucede a nivel nacional, sino una cuestión de perfiles, de quién va. De si va alguien con un antecedente penal y alguien que no lo tiene y que es postulado por otras fuerzas políticas-.

"Yo hacía referencia al largo periodo de duración porque, si se ve nuevamente, las elecciones del domingo no tienen explicación sensata. Yo creo que la disyuntiva es muy clara: ya tenemos años de exhibición de los actores políticos que hoy están en juego no son para nadie desconocidos. Creo que los electores tienen una cantidad de información suficiente como para poder generar un criterio a pesar de los defectos del proceso electoral... O impulsamos la mayoría cívica democrática o consentimos el naufragio. Esa es la disyuntiva. Esto quiere decir que puede tener el domingo la victoria cívico ciudadana o puede tener el éxito o la victoria el crimen como modo de vida entre los potosinos...", desmenuza.

Destaca la naturaleza deficitaria que llevó a los partidos a armar coaliciones. No se trata de suma de fortalezas, sino de "suma de debilidades". Han perdido credibilidad la política, los partidos políticos y los políticos, lo que conduce a una reducción de las bases electorales que los sostenían y, en correspondencia, un incremento de la población electoral sin identificación partidaria, que no cree en los partidos y ejerce un voto cívico, libre.

HACER CAMPAÑA

O SALIR DE COMPRAS

Echa números para dimensionar el nivel de incertidumbre de los comicios: van a votar 3 y medio millones de jóvenes y es la primera vez que lo hacen. Y la mitad de los electores son menores de 30 años. La elección simplemente genera desconfianza por la incongruencia de todos los partidos porque se volvió difícil identificar el perfil de los partidos políticos a a partir de las causas que defienden-

-Todos son de centro-.

Sí, todos son de centro, confirma. Pero además de la ubicación centrista por ambigüedad, ve en los partidos una sistemática pérdida de valores. "Se perdió la política desde hace años y ha sido sustituida por el mercantilismo en la política. Ahora las elecciones probablemente no sea una exageración decir que no se ganan, sino se compran".

Caracteriza el rasgo de los partidos hoy: lo que domina es la desesperación es tener fuentes de recursos de dinero legales o ilegales, la mayoría ilegales, porque la normatividad no permite grandes financiamientos de particulares. También vale para algunos el financiamiento del crimen organizado.

La esperanza es que el electorado creciente que ya no depende de las bases electorales de los partidos ni de su organización, salga a las urnas y no permita victorias desastrosas para San Luis. "Va a depender del porcentaje de participación en las urnas y va a ser la definición de quien sea el próximo gobernador. Yo creo que ahí está la llave de la esperanza para un futuro llevadero en SLP", apuesta.

Del otro lado, si el electorado de voto cívico no sale, está lo que describe como naufragio: "pérdida del estado de derecho, pérdida de la concordia, no solución de los problemas fundamentales de la población, conflictos incesantes. Es más, podemos estar en la óptica de las difíciles relaciones que están teniendo México y los Estados Unidos. No van a ser indiferentes. Podemos trasladarlo allá. Estamos en la lista negra por un asesinato que ocurrió en la carretera de unos agentes de los Estados Unidos..."

¿El caso del ICE? (hace diez años, el ataque a agentes migratorios norteamericanos, con la muerte de uno de ellos)-

El caso ICE. Esto va a ser minúsculo comparado con lo que vean.

Ya de cierre, motu proprio, propone: "¿Por qué no me preguntas por quién voy a votar?".

Viniendo de un ex gobernador priista que nunca ha dejado la camiseta tricolor, va la pregunta como la pidió.

"No es de mi partido pero voy a votar por Octavio Pedroza que creo que finalmente la disyuntiva dentro de 72 horas va a ser Octavio o el naufragio".

Posicionado su voto, le pone el plus:

"Puedo agregar por qué. Yo soy un convencido de que el mejor lugar para hacer política en su mejor expresión y en su mejor sentido es en la política municipal. Por la cercanía de la gente"

Es un mostrador de la demanda social-.

"Con la demanda directa de la población. Lo vivía de manera directa en la delegación de Coyoacán..., con Fausto Zapata".

Ya le iba a decir que usted no tiene experiencia en eso".

"Yo siempre quise ser presidente municipal, no gobernador. Mi tesis de abogado es sobre el municipio libre: es el mejor lugar para hacer política. Y hoy a esta elección para buscar la gubernatura concurren dos ex alcaldes: uno que nunca fue objetado, en cuanto a su honestidad, verticalidad y atención a la gente a pesar de que no tenía el apoyo del gobernador. Y otro que tiene un catálogo de cuestionamientos. Yo creo que Octavio Pedroza sí merece ser favorecido por el voto cívico que no tiene color".