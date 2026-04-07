Olvidan jardín japonés del Tangamanga 1

El Parque Japonés del parque Tangamanga 1 se deteriora de manera progresiva, denuncian usuarios del espacio.

El predio cedido por el gobierno del estado a la comunidad japonesa en San Luis Potosí, para el usufructo y el refuerzo de su cultura, se extiende en un aproximado de 4 hectáreas, y es el escenario de actividades propias de la comunidad japonesa.

Diseño y significado cultural del parque

El concepto y diseño arquitectónico se basa en un paisaje de jardín al que agregan elementos propios de la cultura japonesa, los usuales en el estilo de vida de los japoneses que emigraron a México antes de la Segunda Guerra Mundial.

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Se trata del segundo parque temático de inclinación japonesa más grande de Latinoamérica, espacio que cuenta con senderos y áreas de la cultura del imperio, planeado con criterios de relajación y una forma propia de convivir con la naturaleza.

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Problemas de vandalismo y falta de vigilancia

Sin embargo, el espacio es escenario de vandalismo frecuente, derivado de la nula vigilancia en la zona. Cuenta con señalización particular de la cultura japonesa, que al mismo tiempo solicita no invadir las áreas verdes.