ONG pide avanzar en la prohibición de pirotecnia en SLP

La organización ciudadana Pirotecnia Cero SLP hizo un llamado formal a autoridades estatales y municipales para avanzar hacia la prohibición del uso de pirotecnia explosiva en San Luis Potosí, al advertir que su utilización representa riesgos comprobados para la salud pública, la seguridad, la economía y el medio ambiente.

En un documento dirigido al Gobierno del Estado, al Congreso local y al Ayuntamiento capitalino, el colectivo expuso que los cohetes, morteros y artefactos explosivos, tanto en espacios públicos como privados, han generado durante años un saldo constante de lesiones graves, muertes y accidentes, particularmente en temporadas festivas. Como antecedente, recordó tragedias de alto impacto como la ocurrida en 2016 en el mercado de San Pablito, en Tultepec, donde una explosión dejó decenas de personas fallecidas y lesionadas.

Pirotecnia Cero SLP señaló que los registros de Protección Civil y de instituciones de salud muestran un incremento recurrente de incidentes vinculados a la pirotecnia, con especial afectación en niñas, niños y adolescentes, quienes concentran gran parte de los casos de quemaduras, amputaciones y daños auditivos. Estas lesiones, subrayó la organización, no solo implican sufrimiento humano, sino también costos elevados para el sistema de salud y para las familias afectadas.

El pronunciamiento también alertó sobre el impacto ambiental de los fuegos artificiales explosivos, al señalar que su uso eleva de manera abrupta los niveles de partículas finas y contaminantes en el aire, lo que agrava enfermedades respiratorias y deteriora la calidad ambiental en zonas urbanas durante horas o incluso días posteriores a las celebraciones.

En el ámbito económico, el colectivo advirtió que los accidentes asociados a la pirotecnia generan pérdidas directas e indirectas, desde gastos médicos y movilización de cuerpos de emergencia, hasta daños a infraestructura, comercios y afectaciones al turismo, por lo que un solo evento de gran magnitud puede tener consecuencias financieras severas.

Ante este panorama, la organización propuso una prohibición progresiva del uso, venta y almacenamiento de pirotecnia explosiva de uso no profesional, acompañada de una regulación estricta para los espectáculos profesionales, con permisos, protocolos de seguridad, capacitación y zonas controladas. Además, planteó programas de reconversión productiva y apoyos económicos para las personas que dependen de esta actividad, así como campañas de información y monitoreo ambiental y sanitario.

Pirotecnia Cero SLP sostuvo que la medida permitiría salvar vidas, reducir lesiones permanentes, disminuir la contaminación del aire y evitar desastres de alto impacto, al tiempo que abriría la puerta a alternativas seguras como espectáculos de luces, drones y pirotecnia sin carga explosiva. Finalmente, la organización reiteró su disposición al diálogo con autoridades y sociedad civil para impulsar una transición justa y una iniciativa de ley que regule de fondo esta problemática en el estado.