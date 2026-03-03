logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ordena RG investigar a Díaz Salinas por presunto desvío de recursos

Señaló que la Contraloría tiene que revisar y sancionar si se confirma el uso indebido de personal

Por Samuel Moreno

Marzo 03, 2026 12:27 p.m.
A
Ordena RG investigar a Díaz Salinas por presunto desvío de recursos

Luego de que trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) denunciaron de forma anónima al titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo en un rancho de su propiedad para labores relacionadas con una fiesta privada, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó a la Contraloría General del Estado a iniciar una investigación.

De acuerdo con los testimonios difundidos, una cuadrilla de empleados habría sido enviada al inmueble particular una semana antes del evento para realizar trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza general. Las mismas fuentes señalaron que, tras la celebración, el personal permaneció en el sitio otra semana para efectuar tareas de recolección de desechos y restauración de las instalaciones.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal afirmó que se solicitará a la Contraloría que revise el caso y determine si existió alguna irregularidad. "Le vamos a pedir a la Contraloría del Estado que investigue y si es de esa manera, bueno, tiene que haber sanciones. Nosotros nunca vamos a permitir que suceda este tipo de cosas", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gallardo Cardona señaló que, de confirmarse los hechos, se aplicarán las medidas correspondientes conforme a la normatividad. Añadió que el titular de la dependencia será citado para que rinda cuentas ante la instancia fiscalizadora y desahogue lo que corresponda.

LEA TAMBIÉN

Díaz Salinas usa personal de la Sedarh en su rancho

De acuerdo con la queja, el personal fue presionado para realizar tareas particulares

"Es muy lamentable si es que se dio, pero todavía hay que confirmar. Se va a mandar a citar al secretario por medio de la Contraloría y que desahogue; de lo contrario, va a ser sancionado", puntualizó el jefe del Ejecutivo estatal.

La investigación quedará a cargo del órgano interno de control, que deberá determinar si hubo uso indebido de recursos humanos o materiales de la administración pública estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ordena RG investigar a Díaz Salinas por presunto desvío de recursos
Ordena RG investigar a Díaz Salinas por presunto desvío de recursos

Ordena RG investigar a Díaz Salinas por presunto desvío de recursos

SLP

Samuel Moreno

Señaló que la Contraloría tiene que revisar y sancionar si se confirma el uso indebido de personal

La OSSLP ofrecerá concierto gratuito por el Día de la Mujer
La OSSLP ofrecerá concierto gratuito por el Día de la Mujer

La OSSLP ofrecerá concierto gratuito por el Día de la Mujer

SLP

Redacción

La orquesta estatal interpretará obras de compositoras mexicanas el 6 de marzo

Martínez Medina asume mando en Guardia Nacional en SLP
Martínez Medina asume mando en Guardia Nacional en SLP

Martínez Medina asume mando en Guardia Nacional en SLP

SLP

Samuel Moreno

La ceremonia de toma de posesión contó con la presencia de autoridades estatales y militares

Buscan impulsar inversión en Centro Histórico
Buscan impulsar inversión en Centro Histórico

Buscan impulsar inversión en Centro Histórico

SLP

Rolando Morales

Quieren preservar el patrimonio y contexto urbano mientras se promueve la rehabilitación de viviendas