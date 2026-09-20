Otra vez sin agua Villa Magna

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Habitantes de Villa Magna denunciaron que, pese a la reparación de una fuga en un ducto de agua potable de 10 pulgadas reportada por Interapas, persiste la falta de suministro en calles del fraccionamiento y sus alrededores, mientras continúa el movimiento de pipas que extraen agua de un pozo ubicado en la zona.

Habitantes señalaron a este medio que en sectores como Monte Palatino llevan más de tres semanas sin recibir agua.

Los habitantes señalaron que la tubería habría sido reparada desde hace algunos días, pero el servicio no se ha normalizado en algunas calles.

Aseguraron que, aunque se informó sobre la reparación, no se les habría precisado cuándo se reanudaría el suministro, por lo que continúan registrándose viviendas sin agua en la Primera Sección y calles cercanas.

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La inconformidad también se relaciona con el movimiento de pipas, principalmente particulares, en el pozo ubicado en la intersección de avenida Villa Magna Poniente.

Los vecinos señalaron que las unidades, continúan acudiendo para cargar agua, incluso mientras persiste la falta de suministro en parte del fraccionamiento, y cuestionaron que el líquido no esté siendo destinado al abastecimiento de la propia zona.

Desde mediados de marzo, habitantes de Villa Magna ya habían expresado preocupación por la extracción constante de agua del mismo pozo, al señalar que decenas de pipas acudían diariamente durante varias horas. En aquella ocasión, Interapas confirmó que el agua extraída era utilizada para atender colonias afectadas por fallas de El Realito y aseguró que esta operación no afectaba el abasto del fraccionamiento.

La situación ocurre mientras el sistema de distribución de El Realito comenzó a reanudar operaciones este sábado, después de la más reciente suspensión. Interapas informó que el suministro se normalizará de manera gradual en las colonias y fraccionamientos de influencia, una vez que concluya la verificación de la calidad del agua y avance el llenado de los tanques y la red, mientras que en Villa Magna los habitantes permanecen a la espera de que el servicio se restablezca completamente.