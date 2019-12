Pagará Rastro daños a los introductores

Jorge Miguel Martínez Soto, subdirector del Rastro Municipal confirmó que en días recientes se tuvo una falla en solo uno de los 14 refrigeradores en donde había cerca de cuarenta canales, esto luego de que introductores dieran a conocer afectaciones millonarias por la descomposición de producto cárnico.

Pese a lo dicho por los introductores, el subdirector del Rastro Municipal, señaló que solo una pequeña parte tuvo afectaciones. sin que se llegará a la descomposición del producto.

Agregó que junto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), se verifica que los productos estén en óptimas condiciones para su consumo, por lo que ante esa única falla la dependencia procedió al decomiso de ocho canales de carne.

Señaló que los canales decomisados pertenecían a dos introductores, a quienes el Rastro Municipal les ofreció resarcir el daño, sin tener una obligación legal por ello, aunque únicamente uno de los afectados aceptó el acuerdo, mientras que otro se ha mantenido en negativa, por posibles temas personales.

El funcionario explicó que la falla que tuvo el refrigerador fue a causa de que un ducto se tapó, por lo que el cuarto frío no tuvo la temperatura adecuada, aunque ello se solventó a la brevedad, "pero eso no quiere decir que se hayan echado a perder las carnes, porque los demás introductores no tuvieron problemas en la venta de su ganado".