logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

PAN acusa a Morena de exclusión en debate para reforma electoral

Verónica Rodríguez señaló que el proceso se ha llevado sin mesas de diálogo ni un Parlamento Abierto

Por Ana Paula Vázquez

Diciembre 27, 2025 12:01 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acusó a Morena de excluir a la oposición del análisis de la reforma electoral federal, que plantea la posible desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales, así como de los organismos públicos locales electorales (Oples).

Señaló que el proceso se ha llevado sin mesas de diálogo ni un Parlamento Abierto que permita la participación de quienes deben legislar y de la ciudadanía.

De acuerdo con la legisladora, el proceso ha avanzado únicamente con personas cercanas a la presidenta de la República, lo que —dijo— contradice el discurso oficial de apertura y participación. Advirtió que aprobar una reforma sin discusión amplia, limita la posibilidad de construir consensos y debilita la deliberación legislativa.

Rodríguez Hernández planteó que Acción Nacional se pronuncia por fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y mantener la colaboración con los organismos electorales locales. Argumentó que concentrar en una sola instancia nacional la organización y ejecución de las elecciones podría rebasar su capacidad operativa y afectar la transparencia y vigilancia de los comicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre la figura de los legisladores plurinominales, señaló que el tema debe analizarse con claridad sobre el modelo que se pretende implementar. Explicó que el PAN no descarta discutir alternativas como los segundos mejores votados, siempre que la reforma se someta a debate público y no se apruebe de manera unilateral.

Durante 2025, la eliminación de los legisladores plurinominales se ha mantenido como uno de los ejes de la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien retomó la iniciativa enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al cierre de diciembre de 2025, no existe una reforma aprobada, ya que cualquier cambio de este tipo requiere una modificación constitucional que aún debe completar su proceso legislativo y la homologación en los estados.

LEA TAMBIÉN

PAN rechaza endeudamiento y acusa a Morena de "irresponsabilidad"

Verónica Rodríguez calificó de irresponsable la iniciativa morenista

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN acusa a Morena de exclusión en debate para reforma electoral
PAN acusa a Morena de exclusión en debate para reforma electoral

PAN acusa a Morena de exclusión en debate para reforma electoral

SLP

Ana Paula Vázquez

Verónica Rodríguez señaló que el proceso se ha llevado sin mesas de diálogo ni un Parlamento Abierto

Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana
Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana

Retienen autoridades de EU a migrantes potosinos en caravana

SLP

Pulso Online

Aprovechan detención en puente fronterizo de Matamoros para revisión sorpresa; autoridades potosinas colaboran en la organización del retorno

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP
Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

SLP

SinEmbargo.mx

Esto, en medio de la polémica por la "Ley Gobernadora" pese a la oposición de los guindas

Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro
Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

SLP

Redacción

En el altiplano también se espera un ambiente frío de hasta 7°C