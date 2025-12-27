PAN acusa a Morena de exclusión en debate para reforma electoral

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, acusó a Morena de excluir a la oposición del análisis de la reforma electoral federal, que plantea la posible desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales, así como de los organismos públicos locales electorales (Oples).

Señaló que el proceso se ha llevado sin mesas de diálogo ni un Parlamento Abierto que permita la participación de quienes deben legislar y de la ciudadanía.

De acuerdo con la legisladora, el proceso ha avanzado únicamente con personas cercanas a la presidenta de la República, lo que —dijo— contradice el discurso oficial de apertura y participación. Advirtió que aprobar una reforma sin discusión amplia, limita la posibilidad de construir consensos y debilita la deliberación legislativa.

Rodríguez Hernández planteó que Acción Nacional se pronuncia por fortalecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y mantener la colaboración con los organismos electorales locales. Argumentó que concentrar en una sola instancia nacional la organización y ejecución de las elecciones podría rebasar su capacidad operativa y afectar la transparencia y vigilancia de los comicios.

Sobre la figura de los legisladores plurinominales, señaló que el tema debe analizarse con claridad sobre el modelo que se pretende implementar. Explicó que el PAN no descarta discutir alternativas como los segundos mejores votados, siempre que la reforma se someta a debate público y no se apruebe de manera unilateral.

Durante 2025, la eliminación de los legisladores plurinominales se ha mantenido como uno de los ejes de la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien retomó la iniciativa enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al cierre de diciembre de 2025, no existe una reforma aprobada, ya que cualquier cambio de este tipo requiere una modificación constitucional que aún debe completar su proceso legislativo y la homologación en los estados.