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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) asumirá el proceso para definir las candidaturas y la firma de posibles alianzas electorales en San Luis Potosí rumbo a los comicios de 2027, informó Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado.

Decisión del PAN ante plazos electorales

El legislador explicó que la decisión responde a la cercanía de los plazos electorales, pues el 4 de enero vence el periodo para registrar coaliciones entre partidos políticos y ese mismo día comenzarán las precampañas para la gubernatura. En tanto, las correspondientes a alcaldías y diputaciones locales iniciarán el 12 de enero.

Aclaró que la atracción de estos procedimientos no implica desplazar a la dirigencia estatal encabezada por Enrique Dahud, sino agilizar las decisiones y darles certeza jurídica ante el inicio del proceso electoral. Precisó que la medida se realiza mediante un procedimiento formal, con autorización del Consejo Estatal y la Comisión Permanente Estatal del partido.

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Experiencia y coordinación entre dirigencias

Guajardo Barrera señaló que este mecanismo ya se ha utilizado en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, además de que no es exclusivo de San Luis Potosí, pues también se aplica en otras entidades. Añadió que se mantendrá la comunicación con las dirigencias locales, debido a que conocen las condiciones políticas y la competitividad de cada municipio y distrito.

Finalmente, manifestó su confianza en el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y en el Comité Ejecutivo Nacional para conducir las decisiones electorales, al tiempo que reconoció el trabajo de la dirigencia estatal para preparar al partido de cara a la elección de 2027.