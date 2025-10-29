Para General Motors en SLP por bloqueos de productores de maíz

General Motors de México, confirmó que en el caso de la planta Villa de Reyes, sus líneas de ensamble solo habrán parado actividades este miércoles por la tarde, debido a bloqueos carreteros de productores de maíz en Guanajuato que afectaron las cadenas de suministro.

Sin embargo, en el caso de la planta Ramos Arizpe, en Coahuila, ellos detienen sus actividades a partir de este jueves y hasta el martes próximo.

En el caso de la planta Silao, se suma a San Luis Potosí y únicamente pararon el segundo turno de este miércoles, hecho que ya fue notificado a la parte sindical.

General Motors de México informó por medio de un comunicado que se mantiene en contacto permanente con las autoridades de cada una de las entidades federativas afectadas, es decir Coahuila, San Luis Potosí y Guanajuato, además de que mantiene en contacto permanente con la Secretaría de Economía.

La empresa informó que evalúa diversas alternativas para continuar con las operaciones sin detener la producción, pero dando prioridad a la seguridad y el bienestar de los empleados y asegurando las cadenas de suministro.

En particular, General Motors de México se refiere a los bloqueos de carreteras en el Estado de Guanajuato.