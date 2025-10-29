logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Para General Motors en SLP por bloqueos de productores de maíz

La suspensión en sus líneas de ensamble sólo se prevé durante este miércoles por la tarde

Por Martín Rodríguez

Octubre 29, 2025 03:57 p.m.
A
Para General Motors en SLP por bloqueos de productores de maíz

General Motors de México, confirmó que en el caso de la planta Villa de Reyes, sus líneas de ensamble solo habrán parado actividades este miércoles por la tarde, debido a bloqueos carreteros de productores de maíz en Guanajuato que afectaron las cadenas de suministro. 

Sin embargo, en el caso de la planta Ramos Arizpe, en Coahuila, ellos detienen sus actividades a partir de este jueves y hasta el martes próximo. 

En el caso de la planta Silao, se suma a San Luis Potosí y únicamente pararon el segundo turno de este miércoles, hecho que ya fue notificado a la parte sindical. 

General Motors de México informó por medio de un comunicado que se mantiene en contacto permanente con las autoridades de cada una de las entidades federativas afectadas, es decir Coahuila, San Luis Potosí y Guanajuato, además de que mantiene en contacto permanente con la Secretaría de Economía. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La empresa informó que evalúa diversas alternativas para continuar con las operaciones sin detener la producción, pero dando prioridad a la seguridad y el bienestar de los empleados y asegurando las cadenas de suministro. 

En particular, General Motors de México se refiere a los bloqueos de carreteras en el Estado de Guanajuato. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Para General Motors en SLP por bloqueos de productores de maíz
Para General Motors en SLP por bloqueos de productores de maíz

Para General Motors en SLP por bloqueos de productores de maíz

SLP

Martín Rodríguez

La suspensión en sus líneas de ensamble sólo se prevé durante este miércoles por la tarde

A disposición de FGE, segundo implicado en presunta agresión sexual en la UASLP
A disposición de FGE, segundo implicado en presunta agresión sexual en la UASLP

A disposición de FGE, segundo implicado en presunta agresión sexual en la UASLP

SLP

Pulso Online

El joven será presentado ante la autoridad de justicia para adolescentes por el caso ocurrido en la Facultad de Derecho

Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera
Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

Bloquean presidencia por falta de agua en Fracción Rivera

SLP

Flor Martínez

Habitantes en soledad, exigen a Interapas resolver el desabasto y detener nuevas conexiones que agravan el problema.

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga
Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

Ejidatarios mantienen bloqueo en carretera Bledos-Villa de Arriaga

SLP

Martín Rodríguez

Reclaman incumplimientos de pagos de terrenos ejidales para la empresa Coconal