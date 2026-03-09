Paty Aradillas llama a las mujeres a participar más
Se comprometió a que el gobierno municipal fortalezca las políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de las mujeres poceñas
La concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, llamó a las mujeres de este municipio a tener una participación mayor en la lucha por sus derechos, en especial en espacios públicos y en posiciones donde se toman decisiones relacionadas con su bienestar y su seguridad.
Como funcionaria, se comprometió a que el gobierno municipal fortalezca las políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de las mujeres poceñas.
Reconoció que, si bien se han logrado avances importantes en temas de igualdad y reconocimiento de los derechos de las mujeres, "sigue siendo necesario impulsar la participación todas en todos los ámbitos, especialmente en los espacios públicos y en la toma de decisiones".
De hecho, en su postura oficial, el gobierno poceño dejó en claro que "el 8M no es una felicitación, sino memoria, reconocimiento y lucha. Recordamos a las mujeres que abrieron camino; reconocemos a quienes hoy siguen rompiendo barreras y reafirmamos el compromiso de construir un futuro con más igualdad, más oportunidades y más justicia para todas. Que este día sea un recordatorio de que cada paso hacia la equidad, transforma a nuestra sociedad de manera irreversible".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tormentas y lluvias este lunes en SLP
Redacción
Protección Civil prevé precipitaciones, viento y descargas eléctricas en las cuatro regiones del estado.
8M, el corazón también toma nota
Ana Paula Vázquez
Reporteras, fotógrafas, editoras, las otras protagonistas de la marcha
Buscan visibilizar a las mujeres discapacitadas
Ana Paula Vázquez
Este sector no aparece en las estadísticas institucionales: activista