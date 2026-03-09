logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

8M, el corazón también toma nota

Fotogalería

8M, el corazón también toma nota

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Paty Aradillas llama a las mujeres a participar más

Se comprometió a que el gobierno municipal fortalezca las políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de las mujeres poceñas

Por Leonel Mora

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Paty Aradillas llama a las mujeres a participar más

La concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, llamó a las mujeres de este municipio a tener una participación mayor en la lucha por sus derechos, en especial en espacios públicos y en posiciones donde se toman decisiones relacionadas con su bienestar y su seguridad.

Como funcionaria, se comprometió a que el gobierno municipal fortalezca las políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de las mujeres poceñas.

Reconoció que, si bien se han logrado avances importantes en temas de igualdad y reconocimiento de los derechos de las mujeres, "sigue siendo necesario impulsar la participación todas en todos los ámbitos, especialmente en los espacios públicos y en la toma de decisiones".

De hecho, en su postura oficial, el gobierno poceño dejó en claro que "el 8M no es una felicitación, sino memoria, reconocimiento y lucha. Recordamos a las mujeres que abrieron camino; reconocemos a quienes hoy siguen rompiendo barreras y reafirmamos el compromiso de construir un futuro con más igualdad, más oportunidades y más justicia para todas. Que este día sea un recordatorio de que cada paso hacia la equidad, transforma a nuestra sociedad de manera irreversible".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormentas y lluvias este lunes en SLP
Tormentas y lluvias este lunes en SLP

Tormentas y lluvias este lunes en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil prevé precipitaciones, viento y descargas eléctricas en las cuatro regiones del estado.

8M, el corazón también toma nota
8M, el corazón también toma nota

8M, el corazón también toma nota

SLP

Ana Paula Vázquez

Reporteras, fotógrafas, editoras, las otras protagonistas de la marcha

Buscan visibilizar a las mujeres discapacitadas
Buscan visibilizar a las mujeres discapacitadas

Buscan visibilizar a las mujeres discapacitadas

SLP

Ana Paula Vázquez

Este sector no aparece en las estadísticas institucionales: activista

Atenderá el Ceepac denuncias por violencia política de género
Atenderá el Ceepac denuncias por violencia política de género

Atenderá el Ceepac denuncias por violencia política de género

SLP

Samuel Moreno