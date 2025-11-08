logo pulso
PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores

Por Samuel Moreno

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Villa de Pozos y técnicos de la empresa Gas Natural, atendió esta mañana una fuga de gas en la colonia Bosques de las Flores, activando oportunamente los protocolos de seguridad ante este tipo de incidentes.

Las unidades de emergencia se trasladaron al sitio para realizar la verificación, control del suministro y evacuación preventiva de vecinos, sin que hasta el momento se reporten lesionados ni daños mayores. Durante el operativo, el Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos estableció un perímetro de seguridad y control de vialidad para facilitar el acceso de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los protocolos oficiales en casos de fuga de gas, el proceso incluye la interrupción de suministro, evacuación de personas en riesgo, establecimiento de perímetros y revisión técnica de las instalaciones, tal como lo contempla el “Protocolo de Emergencias por Fugas de Gas L.P.” difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier escape sospechoso de gas y recordaron que evitar manipular válvulas o generar chispas es clave para prevenir explosiones secundarias. Asimismo, enfatizaron que la coordinación entre servicios técnicos, bomberos y Protección Civil fue fundamental para resolver la situación con prontitud.

Este suceso refuerza la importancia de la vigilancia permanente de las instalaciones de gas en zonas residenciales, así como la necesidad de contar con esquemas de respuesta organizados para emergencias químicas o de fugas, donde cada segundo marca diferencia.

PC de Pozos atiende fuga de gas en Bosques de las Flores
