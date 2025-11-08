Empresarios potosinos confluyen en el foro BNI Connect

Empresarios potosinos se encuentran en su propio foro de negocios, BNI Connect, y redefinieron sus enlaces para perfeccionar su proveeduría de servicios e insumos.

En San Luis Potosí hay un poco más de doscientos empresarios que coinciden con el encuentro de negocios que se desarrolla en el Centro de Negocios Potosí.

Según las cifras de Yadira Luna, directora Nacional de Business Network International (BNI), explica que hay 8 mil 650 empresas líderes que se integraron al grupo, pero hay acciones para propiciar condiciones de expansión.

Precisó que la idea es establecer para reforzar la sinergia entre empresas y propiciar condiciones de acceso a las propias compañías mexicanas, en su caso como proveedoras, aprovechando que están presentes en 26 estados del país.

BNI es una organización empresarial que reúne compañías de proveeduría de diferentes giros, establece interrelaciones y las agrupa, para que refuercen sus condiciones de autosuficiencia, inicien encuentros de negocios y propongan soluciones a retos que ofrezca el panorama macroeconómico.

La organización agrupa a empresarios por su cuenta y cámaras empresariales, pero con los 200 miembros ya hay actividades previas de contacto para perfeccionar la proveeduría de insumos.

Con BNI participan empresas integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Asociación Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí (Aderiac), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur) y diferentes industrias que por su cuenta iniciaron el trabajo de encuentro de negocios, pero también de establecimiento de nuevos enlaces para reforzar la proveeduría regional.