logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Gobierno anuncia operativo contra la extorsión

En un comunicado, el Ejecutivo estatal informó sobre acuerdos en materia de seguridad

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 02:51 p.m.
A
Gobierno anuncia operativo contra la extorsión

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó en Ciudad Valles una mesa regional de seguridad con alcaldes de la Huasteca potosina, donde se acordó reforzar las acciones de vigilancia y se anunció un operativo especial para prevenir el delito de extorsión, en conjunto con la Fiscalía General del Estado.

El informe señala que durante la reunión, el mandatario pidió a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Vallesrevisar las condiciones laborales de los cuerpos policiacos y dignificar los salarios de los agentes municipales.

Posteriormente, el Ejecutivo estatal participó en eventos de entrega de apoyos en la región, donde —según el comunicado— se distribuyeron equipos agropecuarios con una inversión de 20 millones de pesos, además de escrituras a 140 familias de distintas colonias de Ciudad Valles.

También se entregaron más de mil tarjetas del programa "Mi Pase", con las que estudiantes de nivel medio superior y superior podrán acceder a 40 viajes mensuales gratuitos en transporte público, de acuerdo con el reporte oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR: Finanzas abona a deuda con la UASLP


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno anuncia operativo contra la extorsión
Gobierno anuncia operativo contra la extorsión

Gobierno anuncia operativo contra la extorsión

SLP

Redacción

En un comunicado, el Ejecutivo estatal informó sobre acuerdos en materia de seguridad

Nuevos pozos de agua, listos para diciembre
Nuevos pozos de agua, listos para diciembre

Nuevos pozos de agua, listos para diciembre

SLP

Redacción

La opción de apoyo para evitar desabasto de agua en caso de una sequía extrema

Operativo policiaco en el CBTA 52
Operativo policiaco en el CBTA 52

Operativo policiaco en el CBTA 52

SLP

Redacción

En redes sociales se denunciaba que alumno traía un arma y atentaría contra un compañero

Vuelca automóvil, el chofer resulta ileso
Vuelca automóvil, el chofer resulta ileso

Vuelca automóvil, el chofer resulta ileso

SLP

Redacción