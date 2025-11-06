Gobierno anuncia operativo contra la extorsión

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó en Ciudad Valles una mesa regional de seguridad con alcaldes de la Huasteca potosina, donde se acordó reforzar las acciones de vigilancia y se anunció un operativo especial para prevenir el delito de extorsión, en conjunto con la Fiscalía General del Estado.

El informe señala que durante la reunión, el mandatario pidió a los alcaldes de El Naranjo, Tamasopo y Ciudad Vallesrevisar las condiciones laborales de los cuerpos policiacos y dignificar los salarios de los agentes municipales.

Posteriormente, el Ejecutivo estatal participó en eventos de entrega de apoyos en la región, donde —según el comunicado— se distribuyeron equipos agropecuarios con una inversión de 20 millones de pesos, además de escrituras a 140 familias de distintas colonias de Ciudad Valles.

También se entregaron más de mil tarjetas del programa "Mi Pase", con las que estudiantes de nivel medio superior y superior podrán acceder a 40 viajes mensuales gratuitos en transporte público, de acuerdo con el reporte oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR: Finanzas abona a deuda con la UASLP



