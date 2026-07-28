P.C. detecta aumento de fallas geológicas

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El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que la dependencia ha negado en algunos casos el visto bueno para proyectos inmobiliarios y fraccionamientos debido a la presencia de fallas geológicas o, en su defecto, ha solicitado medidas de mitigación antes de autorizar las obras.

Explicó que la evaluación de estos riesgos forma parte de los dictámenes que emite la corporación en materia geológica, con base en la información contenida en el Atlas Municipal de Riesgos, cuya actualización 2026 se encuentra en proceso de revisión. Señaló que las fallas geológicas existentes en la ciudad están identificadas y documentadas dentro de este instrumento.

Polanco Acosta indicó que el crecimiento de las ramificaciones de estas fallas es un fenómeno que se ha observado con el paso del tiempo, asociado, entre otros factores, a la explotación de los mantos acuíferos. Consideró que este comportamiento resulta común en las características geológicas del suelo potosino, aunque requiere monitoreo constante por parte de las autoridades.

Al ser cuestionado sobre las zonas donde se han rechazado proyectos, reconoció que no contaba en ese momento con la información específica, aunque adelantó que existen ramificaciones de fallas como la Aeropuerto y en distintos puntos de la capital.

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Precisó que Protección Civil participa emitiendo la factibilidad geológica, mientras que la supervisión y autorización de nuevos desarrollos corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano.

El funcionario también confirmó que existen viviendas afectadas por la presencia de grietas y fallas geológicas.

Como ejemplo, mencionó un caso ubicado en las inmediaciones de las zonas de García Diego y General I Martínez, donde incluso se dejó un espacio de resguardo debido a los daños registrados en algunas casas. Añadió que este tipo de situaciones se presentan en diferentes sectores de la ciudad, por lo que las autoridades mantienen seguimiento cuando se detectan riesgos para

la población.