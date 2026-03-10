Pegará al Ceepac reforma electoral

El consejero electoral Carlos Cuéllar Arochi, consideró que una eventual reforma electoral que incremente las responsabilidades de los órganos comiciales, pero que al mismo tiempo reduzca su presupuesto, podría complicar el trabajo de las autoridades encargadas de organizar las elecciones.

Postura de Carlos Cuéllar Arochi sobre la reforma electoral

El integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) señaló anterior tras las declaraciones de la nueva vocal del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Martínez Garnica, quien advirtió que la propuesta de reforma electoral presentada en la Cámara de Diputados de México podría impactar la operación de los órganos electorales al plantear una disminución de recursos y, en contraparte, un incremento en la carga de trabajo.

Al respecto, Cuéllar Arochi coincidió con la postura de Martínez Garnica, al advertir que el fortalecimiento de la democracia debe ir acompañado de condiciones presupuestales suficientes.

Impacto presupuestal en la organización electoral

"Se habla de fortalecer la democracia con esta reforma, y sin duda es algo que a todos nos interesa. La participación ciudadana es fundamental en los procesos electorales del país; sin embargo, esto debe ir de forma paralela con una cuestión presupuestal", expresó.

El consejero consideró que resultaría complejo para las autoridades electorales asumir más atribuciones con menos recursos, pues ambas condiciones serían inversamente proporcionales para la organización de los procesos comiciales.

"Sería complicado tener más atribuciones y al mismo tiempo menos presupuesto, porque eso impacta directamente en la posibilidad de articular los mecanismos de participación y la organización de las elecciones", apuntó.