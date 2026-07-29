Pelean titularidad de los recorridos por el cementerio
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Luego de la negativa del Ayuntamiento de San Luis Potosí para autorizar los recorridos en el Panteón del Saucito y la controversia generada en torno al proyecto, el Grupo Susurros Cementerio del Saucito difundió una serie de documentos con los que busca acreditar la autoría y protección legal de la iniciativa.
Además sostienen que la administración municipal tenía conocimiento previo de su existencia y características.
De acuerdo con la información presentada por el colectivo, los "Recorridos Diurnos y Nocturnos Susurros Cementerio del Saucito y Festival Razones para Recordar" cuentan con registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), bajo el número 03-2026-041711525400-01, el cual reconoce como titular a José Ricardo Leyva García sobre la compilación de datos, metodología y elementos conceptuales que integran el proyecto.
Asimismo, señalaron que dentro del juicio de amparo 770/2026-III, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, se ordenó el resguardo de la documentación maestra del proyecto, medida que, según el grupo, impide la reproducción no autorizada del material que respalda su creación.
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El colectivo también dio a conocer documentos certificados por la Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí con los que, afirma, se acredita que la autoridad municipal conocía formalmente la titularidad, los registros y la metodología del proyecto desde que fue presentado ante las direcciones de Cultura y Turismo, antes de cualquier intento de desarrollar una propuesta similar.
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