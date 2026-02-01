logo pulso
Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano rectifica el alcance de las obras en Adolfo López Mateos.

Por Rubén Pacheco

Febrero 01, 2026 01:47 p.m.
Pendiente segunda etapa de obras en Av. López Mateos

Aunque el 4 de agosto del 2025 inició el arranque de la segunda etapa de rehabilitación de la avenida Adolfo López Mateos, cuya conclusión estaba prevista en dos meses y medio, ahora no se realizará hasta que se gestionen recursos para su ejecución.

Así lo confirmó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), quien rectificó que la "segunda etapa" no corresponde a esa obra, sino a la de la prolongación Moctezuma y un pequeño tramo de Adolfo López Mateos.

La nueva versión oficial divulgada después de cinco meses contrasta con la original, consistente en una inversión de alrededor de 12 millones 500 mil pesos para colocar un colector pluvial, concreto hidráulico, cruces peatonales, banquetas y guarniciones en la avenida Adolfo López Mateos, en el tramo de las vías del tren por la calle Tulipán hasta la prolongación Moctezuma.

Vargas Tinajero se confundió al momento de brindar la información, pues al inicio de la interlocución consideró que los trabajos en la zona se tratarían de una tercera etapa cuando ella misma el 4 de agosto del 2025 informó que se trataba de la segunda.

La funcionaria estatal modificó el plan original, pues ahora definió que la segunda etapa corresponde a la prolongación Moctezuma hasta Adolfo López Mateos e intersección con Circuito Villa Fontana.

"Estás un poquito mal informado. Sí se está llevando todo el tramo que faltó de Adolfo López Mateos, incluso ya tienen base colocada, ya hay guarniciones y banquetas coladas. Ya hay servicios puestos", defendió pese a que la intervención sigue pendiente en la mayoría de la vialidad.

