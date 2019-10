Pensar "como millennial", clave para vender: Klaric

Para emprender un negocio inmobiliario y tener éxito, deben prevalecer la innovación y el diálogo con los hijos millennials que mañana fijarán los patrones de consumo, por encima de allegados por parentesco, por vínculos afectivos o compadrazgo, advirtió el docente, escritor, e investigador estadounidense en neuromarketing y neuroinnovación, Jürgen Klaric, en el XLVIII Congreso Internacional Inmobiliario.

Autodefinido como "el único millenial de 49 años en el mundo", el experto que logró estrategias de innovación para Nestlé, Danone, Bacardì, Nike y Pepsico Inc, es presidente y cofundador del grupo Mindcode International, precisamente, de neuromarketing.

Precisó que el mayor error "es hacer todo igual", que no esté diferenciado, y depender de asesorías de allegados directos y no de expertos.

"¿Qué tal si yo en mi área de trabajo no entiendo a un millennial porque no quiere comprar algo, porque no entiende por qué puede ser dueño de algo propio porque lo vio en Youtube, porque lo considera ´una pendejada´? Entonces él dice que no quiere casa propia pero le gustaría un apartamento para usar la piscina de arena blanca con su novia y rentarlo".

A esos –dijo- son a los que es necesario venderles, porque esa es su idea del mercado, porque con toda seguridad, pagará el inmueble y recibirá el dinero de las rentas en Tailandia, o donde ande.

"Volvámonos a escuchar..., escuchemos..., aprendamos, porque la nueva economía y la industria están evolucionando a tanta velocidad, que si no nos ponemos a escuchar y aprender de la gente que está haciendo las cosas diferentes, si no nos ponemos a escuchar a los hijos millennials, no vamos a vender, porque el gran reto de la industria es que los millennials no quieren comprar propiedades, y hoy representan el 64 por ciento del mercado mexicano", recomendó el mercadotecnista.