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Perfila el PAN a 18 aspirantes para la alcaldía

El CEN mantiene la validación de registros y de las listas

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Perfila el PAN a 18 aspirantes para la alcaldía
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      El Partido Acción Nacional (PAN) formalizó este miércoles el inicio del proceso para definir a quien buscará la presidencia municipal de San Luis Potosí al publicar la lista de aspirantes a la Coordinación Municipal del Cambio y la Defensa de la Familia. Aunque el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) informó que son 20 los registros validados hasta el momento, en la relación difundida únicamente se identifican 18 personas por nombre.

      Entre los perfiles dados a conocer se encuentran las regidoras capitalinas Elodia Gutiérrez Estrada y María Eugenia Castro Anguiano; los diputados Rubén Guajardo Barrera y David Azuara Zúñiga; la senadora Verónica Rodríguez Hernández; el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, Juan Isidro Faz García; el regidor Edgardo Jasso Puente; la secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre; además de Rosalío González Martínez y Marcelo de los Santos Anaya.

      La lista también incluye a Juan Francisco Aguilar Hernández, Marco Antonio Lagunillas González, Juan de Dios Olivares de la Cruz, Luis Ricardo Saavedra García, César Josué Ochoa Martínez, Everardo Pozos Buendía, Jesús Vázquez Basilio, Juana Aracely Briones Loredo y Saúl Martínez Chávez. 

      El partido informó que la persona que resulte electa como coordinadora o coordinador municipal será posteriormente postulada como candidata o candidato a la alcaldía de 

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      la capital.

      De manera paralela, comenzó a difundirse una fotografía de una reunión encabezada por el delegado nacional del PAN en San Luis Potosí, Santiago Taboada Cortina, junto con parte de las personas inscritas en el proceso y Enrique Dahud Uresti, secretario general del Comité Directivo Estatal del partido y recién nombrado presidente en funciones tras la licencia de senadora Verónica Rodríguez Hernández.

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