Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12

Protección Civil advierte mínimas de hasta 4°C en zona centro; recomienda abrigarse y cuidar a grupos vulnerables

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 08:10 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre un nuevo descenso de temperatura en San Luis Potosí ante el ingreso del frente frío número 12, que traerá mínimas de hasta 4 grados en la zona centro y posibilidad de heladas en el Altiplano.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 26 °C en la zona centro y hasta 32 °C en la Huasteca, mientras que durante la madrugada se esperan valores cercanos a cero en las partes altas del estado.

La dependencia recomendó abrigarse en capas, revisar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua.

En cuanto a la salud, pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar los cambios bruscos de temperatura.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a estar atenta a los reportes oficiales y comunicarse al 911 en caso de emergencia.

