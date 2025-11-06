Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12
Protección Civil advierte mínimas de hasta 4°C en zona centro; recomienda abrigarse y cuidar a grupos vulnerables
La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó sobre un nuevo descenso de temperatura en San Luis Potosí ante el ingreso del frente frío número 12, que traerá mínimas de hasta 4 grados en la zona centro y posibilidad de heladas en el Altiplano.
De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 26 °C en la zona centro y hasta 32 °C en la Huasteca, mientras que durante la madrugada se esperan valores cercanos a cero en las partes altas del estado.
La dependencia recomendó abrigarse en capas, revisar calentadores y estufas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua.
En cuanto a la salud, pidió mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C y cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar los cambios bruscos de temperatura.
Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a estar atenta a los reportes oficiales y comunicarse al 911 en caso de emergencia.
