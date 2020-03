Permanencia de ciudadanos en casas ha propiciado mayor generación de basura

A casi ocho días de que se suspendieran clases en los planteles educativos y se hizo el llamado a la población a realizar sus tareas desde casa, la recolección de basura ya reporta un incremento de un 10%, señaló lo anterior el titular de la dirección de ecología Israel Esparza Rodríguez.

Manifestó que en San Luis Potosí se generan diariamente alrededor de 800 toneladas de desechos de manera ordinaria, sin embargo ante la contingencia, la recolección de desechos se incrementó por lo que actualmente se recogen hasta 950 toneladas de desechos diariamente.

"En San Luis Potosí la recolección está subiendo en un 10% pero hay ciudades en las que ha subido hasta un 25%, por lo que la invitación a la ciudadanía es para que procuren generar menos residuos, sabemos que estamos en una etapa en donde están guardados en casa pero eso no significa que no debamos reutilizar, reciclar y estar conscientes de que no todo es desechable", señaló.

Explicó que se han reportado retrasos en la ruta de recolección sin embargo estos han sido menores, por lo que el servicio se presta de forma ordinaria.