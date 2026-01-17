logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Persiste sabotaje al alumbrado de la Alameda: Azuara

Aseguró que no se tratan de desperfectos técnicos ni vandalismo, sino de un patrón de agresiones deliberadas

Por Rolando Morales

Enero 17, 2026 01:34 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino encendió las alertas ante un incremento inusual de daños provocados al alumbrado público en la Alameda Juan Sarabia, durante 2025 sumó más de 75 incidentes registrados, cifra que la dependencia considera fuera de cualquier parámetro normal.

El titular de la dirección, Christian Azuara, aseguró que no se trata de desperfectos técnicos ni de vandalismo aislado, sino de un patrón de agresiones deliberadas que ha dejado en penumbra uno de los espacios más transitados del Centro Histórico.

Explicó que el personal ha detectado al menos cuatro formas distintas en las que la infraestructura es dañada: desde cortes directos en el cableado, hasta quema de líneas, jaloneo de instalaciones aéreas o manipulación en registros subterráneos. "Hay personas que sólo van, cortan y se retiran. No buscan robo como antes; es gente que quiere dejar a oscuras el área", afirmó.

Azuara señaló que en años anteriores la dependencia atendía reportes esporádicos en distintos puntos del Centro Histórico, pero desde que se rehabilitó e iluminó la Alameda, los ataques empezaron a concentrarse en ese espacio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario agregó que el fenómeno se ha repetido cada vez que el municipio anuncia una obra o un encendido de luminarias. Mencionó el caso de Venustiano Carranza, donde durante los primeros días de operación tras el arranque de la remodelación se registraron al menos seis cortes de cable, uno de ellos con una persona detenida.

Señaló que en redes sociales incluso han aparecido videos en donde individuos muestran cómo dañan mobiliario o mamparas, burlándose del hecho; algunos de esos casos ya derivaron en denuncias formales.

Azuara sostuvo que no se puede hablar de hechos aislados, pues la coordinación con Seguridad Pública ha permitido la detención de al menos cuatro personas en la Alameda en flagrancia, aunque los ataques continúan.

Dijo que la dependencia comenzará a reforzar físicamente la infraestructura, sellando tapas de registros, cubriendo ductos y limitando accesos a los sistemas eléctricos subterráneos y aéreos para dificultar que el cableado sea manipulado.

El director insistió en que el municipio seguirá reparando el alumbrado y presentando denuncias según corresponda, aunque reconoció que la reiteración de los ataques obliga a destinar recursos humanos y materiales a restablecer luminarias que apenas habían sido entregadas.

LEA TAMBIÉN

Reparan alumbrado en el Mercado República

La Unidad de Gestión del Centro Histórico anunció que ya están atendiendo las fallas en el alumbrado público que comerciantes del Mercado República reportaron en las últimas semanas, problemas que, ...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas
Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas

Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas

SLP

Rolando Morales

La SSPC informó que se encuentra en proceso de revisión para su eventual aprobación en el Cabildo capitalino

Llaman a movilizaciones y amparos contra tarifa de camiones
Llaman a movilizaciones y amparos contra tarifa de camiones

Llaman a movilizaciones y amparos contra tarifa de camiones

SLP

Rolando Morales

El incremento a 13.50 pesos supera los límites que dicta la legislación, dice colectivo

Persiste sabotaje al alumbrado de la Alameda: Azuara
Persiste sabotaje al alumbrado de la Alameda: Azuara

Persiste sabotaje al alumbrado de la Alameda: Azuara

SLP

Rolando Morales

Aseguró que no se tratan de desperfectos técnicos ni vandalismo, sino de un patrón de agresiones deliberadas

Presentará Galindo cuatro proyectos estratégicos al Ejecutivo
Presentará Galindo cuatro proyectos estratégicos al Ejecutivo

Presentará Galindo cuatro proyectos estratégicos al Ejecutivo

SLP

Rolando Morales

Detalló que la semana pasada se avalaron formalmente las iniciativas que integran el nuevo paquete de inversión