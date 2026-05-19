Persisten carpetas de investigación mal integradas
Cinco de cada cien denuncias en trámite ante el Ministerio Público van a parar al Poder Judicial y, en el caso de detenidos, hay algunos que se van porque está mal integrada la carpeta, informó Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes de San Luis Potosí.
Dijo que a treinta días del décimo aniversario de plazo vencido para la implementación del sistema penal acusatorio, oral y adversarial, hay carpetas de investigación que tienen hasta 10 años y no llegan a manos de jueces.
"Pasan meses y meses para que las carpetas de investigación se judicialicen, y entonces el colapso se ubica entre el tránsito del Ministerio Público hasta el juzgado que trabajaría con la integración penal".
Dijo que en el caso de delito tales como robo, abuso de confianza, fraude y todos los que tengan que ver con denuncias de trámite, hay un retraso muy importante, lo que no ocurre cuando hay detenido porque la ley obliga a que los asegurados sean puestos a disposición de un juez antes de las 48 horas, con elementos que agreguen legalidad a la detención.
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