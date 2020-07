Personal del ferri en Mazatlán confundió a acompañantes del "Mijis" con integrantes de la "Mara Salvatrucha"

El diputado potosino Pedro César Carrizales Becerra confirmó que personal del ferri en Mazatlán solicitó apoyo de la Secretaría de Marina, tras confundir a los acompañantes del legislador con integrantes de la "Mara Salvatrucha".

Tras la información difundida por el diarios Sinaloa Hoy, en la que se detallaba que el diputado presuntamente había tratado de viajar como polizón y por esa razón lo habían detenido, "El Mijis" explicó lo sucedido.

Afirmó que en su recorrido es acompañado por dos periodistas de la Ciudad de México que van documentando el recorrido del legislador por el país y atribuyó que información divulgada por el medio sinaloense sale "precisamente cuando presentamos una iniciativa que trata de abordar lo que se está haciendo en la Jucopo (Junta de Coordinación Política del Congreso de San Luis Potosí) de los actos corruptos y acuerdos en lo oscurito; qué raro que empiezan a publicar una nota que ni siquiera tiene por qué estar saliendo".

Aseguró que el portal noticioso en el que apareció su supuesta detención por viajar de polizón en el ferri "es un medio de aquí que ni siquiera vale. No es nadien (sic) aquí".

Respecto a lo ocurrido, relató: "Va, le voy a decir las cosas como sucedieron. Aquí jamás, jamás en la vida hubo una detención, jamás estuve en la barandilla. Eso lo puedo desmentir. Nosotros tenemos un video en el que estamos mostrando el boleto (del ferri) con fecha del domingo 19, Estoy... este... ¿cómo se llama?... Mostrando los boletos de las personas que viajan conmigo y estoy mostrando un periódico de la fecha que es".

"Aquí lo que pasó fue esto, mira: Cuando entras al ferri, cuando yo ya llevaba rato en el restaurante, entran los otros compañeros que venían con nosotros y les pidieron sus boletos, los del ferri. Les piden sus boletos y les piden una identificación, pero dos de ellos no la acreditaban en ese momento, porque unas estaban en el carro y otro vato nomás traía pura copia. Entonces, los bajan, les dicen que eran maras salvatruchas, que eran migrantes, los bajan, le hablan a la Marina, éstos a los municipales y cuando llegan los municipales todo se comprueba, que somos mexicanos".

"Cuando yo veo que están alegando con los chavos que iban conmigo, yo bajo y a ver, ¿por qué no los dejan subir? y dicen ah no, es que estamos viendo que no sean maras, que no sean inmigrantes. ¿Tu vienes con ellos?... Sí. Pues también vas pa´ abajo. También a dos periodistas que vienen conmigo de México, que vienen documentando el recorrido y todo lo que nos pasó. Fue un acto de discriminación, mas no lo que dicen los medios. Después de todo, hubo disculpa y los del ferri nos dieron cuatro cortesías para viajar cuando queramos", concluyó Carrizales Becerra.

Aparte, personal de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, envió un mensaje vía WhatsApp en el que detalló que "El Mijis" o sus acompañantes hayan sido detenidos y trasladados a barandilla.