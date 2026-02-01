Pide Bienestar Municipal reportar animales en situación de riesgo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital y el área de Bienestar Animal Municipal exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo que enfrenten animales de compañía o fauna silvestre, ya que la atención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de estos seres.

El llamado se refuerza con hechos recientes, como el rescate de un loro corona blanca en el cruce de Salvador Nava e Himno Nacional, realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras confirmarse que se trata de una especie protegida, el ave fue resguardada por el Centro Integral para el Bienestar Animal y posteriormente entregada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), instancia encargada de su cuidado conforme a la ley.

En otro caso, personal de Bienestar Animal Municipal atendió un reporte ciudadano sobre un perro lesionado que se encontraba en una parada de camión en Anillo Periférico y Avenida de las Torres. Al llegar al sitio, se confirmó que el animal presentaba una herida grave, por lo que fue trasladado de urgencia para recibir atención veterinaria.

Las autoridades municipales insistieron en que la colaboración de la población es fundamental, especialmente para evitar que animales silvestres sean manipulados o que animales heridos permanezcan sin atención.

Ante cualquier situación similar, la ciudadanía puede realizar su reporte a través de la página de las redes sociales oficiales del área de Bienestar Anima Municipal, como parte de un esfuerzo conjunto para proteger a los animales en la ciudad.