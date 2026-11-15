Pide EGC retirar logotipos del Ayto. en maquinaria pesada
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que pidió a las empresas proveedoras del Ayuntamiento, retirar los logotipos y distintivos de los programas municipales de la maquinaria y vehículos que ya no prestan servicios a su administración, luego de que equipos con la imagen de Vialidades Potosinas 2.0, fueran señalados por trabajos de movimiento de tierras en la Sierra de San Miguelito.
El edil reconoció que maquinaria privada utilizada anteriormente en obras municipales, todavía conserva las calcomanías del programa, lo que puede generar confusión sobre quién contrata o realiza determinados trabajos. Por ello, dijo que ya se hizo el llamado a las empresas para eliminar la imagen institucional una vez que concluyan su relación de trabajo con el municipio.
Galindo señaló que el problema no se limita a maquinaria pesada, pues también han detectado pipas de agua con logotipos del Ayuntamiento, pese a que la administración municipal no las compra ni las contrata directamente. Aseguró que también solicitó a los propietarios de esas unidades retirar los distintivos.
El alcalde no precisó si habrá acciones legales contra las empresas o propietarios que mantengan la imagen municipal en sus vehículos, ni si existe algún mecanismo para verificar que cumplan con la petición.
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Sobre la maquinaria señalada en la Sierra de San Miguelito, dijo que su gobierno tiene identificado al posible responsable y reiteró que los distintivos permanecieron en los equipos por haber sido utilizados anteriormente en obras municipales, pero insistió en que actualmente no representan una contratación del Ayuntamiento.
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