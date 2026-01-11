Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

El organismo operador de agua Interapas llamó a las y los ciudadanos a reportar cualquier daño o manipulación en infraestructura hidráulica pública, ante el incremento de intervenciones ajenas al sistema de agua potable en la zona metropolitana.

La dependencia advirtió que la manipulación de pozos de visita, cajas de válvulas, registros y otros puntos del sistema puede generar afectaciones como fugas, disminución en la presión e interrupciones totales del suministro en varias colonias. También señaló riesgos en materia de seguridad cuando se retiran tapas o se alteran equipos sin autorización.

Interapas señaló como prácticas problemáticas acciones como romper o levantar tapas, mover válvulas sin permiso o permitir el acceso a personas no acreditadas. Estos actos, advirtió, han provocado fallas recientes en la distribución del servicio.

El organismo solicitó a la ciudadanía denunciar de inmediato cualquier conducta sospechosa, particularmente cuando se detecte a personas manipulando alcantarillas o equipos hidráulicos sin identificación visible. También pidió evitar intervenciones por cuenta propia para prevenir daños y afectaciones que podrían extenderse a sectores completos de la ciudad.

La Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí contiene disposiciones que pueden aplicarse a la manipulación o daño de infraestructura hidráulica pública* y establece sanciones administrativas por ese tipo de conductas, aunque no necesariamente las describe palabra por palabra como "daño a tapas o válvulas".

El Artículo 206 de la Ley de Aguas clasifica como infracción modificar "en cualquier forma la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso o aprovechamiento del agua... sin permiso expedido por la Comisión" estatal, lo cual incluye instalaciones que forman parte del sistema de agua.