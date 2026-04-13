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Piden a Gallardo agilizar búsqueda del menor Alan Carrera

Familiares acudieron a evento oficial para solicitar apoyo del gobernador

Por Rubén Pacheco

Abril 13, 2026 11:29 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

En la búsqueda del niño Alan Carrera Gómez, la Agencia del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación averigua el delito de sustracción de menor, acción atribuida al padre del infante.

Previo al inicio del arranque de obras en la calle Tercera Oriente en Soledad de Graciano Sánchez, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, familiares del niño acudieron con mantas al evento para solicitar intervención del mandatario estatal y agilizar las indagatorias para dar con el paradero de Alan.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que hasta el momento la línea de investigación no considera el ilícito de violencia vicaria.

Recordó que se emitió una ficha de Alerta Ámber para la localización del niño, quien fue visto por última vez el 8 de abril de 2026 en la colonia General Genovevo Rivas Guillén, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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La fiscal general expuso que la Policía de Investigación (PDI) se encuentra en proceso de buscar al progenitor, pues el infante se encontraba con la abuela y este ingresó al domicilio y se lo llevó a la fuerza.

"No tenemos ahorita denuncia por violencia vicaria. Bueno, esto no significa que, en un momento dado pudiera darse o encuadrarse (este delito", enfatizó.

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