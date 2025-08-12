logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden atender colapso de drenaje en avenida Tenochtitlán

Hasta el momento no se ha enviado personal para desazolvar

Por Flor Martínez

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Piden atender colapso de drenaje en avenida Tenochtitlán

Desde hace más de 15 días, vecinos de la avenida Tenochtitlán, casi en su cruce con Cholultecas, están expuestos a un intenso olor fétido provocado por el brote de aguas negras proveniente de una alcantarilla en la zona.

De acuerdo con los residentes, el problema ya fue reportado al Interapas; sin embargo, hasta el momento no se ha enviado personal para desazolvar el drenaje. 

Habitantes señalan que los constantes colapsos del sistema de alcantarillado, afectan de forma recurrente a la colonia Hogares Ferrocarrileros y sus alrededores, situación que se ha presentado durante años sin una solución definitiva. 

Añadieron que esta avenida, ha registrado brotes de drenaje en distintas temporadas, lo que evidencia la falta de mantenimiento de la red sanitaria. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los inconformes consideran urgente la sustitución de tuberías, ya que el servicio de alcantarillado que cobra el organismo operador ha resultado deficiente.

Mientras no se atienda la situación, lamentan que seguirán expuestos a condiciones de insalubridad tanto en la vía pública como dentro de sus viviendas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chubascos con lluvias puntuales pronostica Conagua en SLP
Chubascos con lluvias puntuales pronostica Conagua en SLP

Chubascos con lluvias puntuales pronostica Conagua en SLP

SLP

El Universal

Emite alerta por lluvias fuertes y rachas de viento en varios estados

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia
Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

SLP

Rubén Pacheco

Se les brinda atención integral por parte de diversos especialistas

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo
Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

SLP

Rolando Morales

SSPC realiza un operativo de vigilancia para retirar objetos que obstruyan vialidades y cocheras

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías
Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

SLP

Samuel Moreno