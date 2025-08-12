Piden atender colapso de drenaje en avenida Tenochtitlán

Desde hace más de 15 días, vecinos de la avenida Tenochtitlán, casi en su cruce con Cholultecas, están expuestos a un intenso olor fétido provocado por el brote de aguas negras proveniente de una alcantarilla en la zona.

De acuerdo con los residentes, el problema ya fue reportado al Interapas; sin embargo, hasta el momento no se ha enviado personal para desazolvar el drenaje.

Habitantes señalan que los constantes colapsos del sistema de alcantarillado, afectan de forma recurrente a la colonia Hogares Ferrocarrileros y sus alrededores, situación que se ha presentado durante años sin una solución definitiva.

Añadieron que esta avenida, ha registrado brotes de drenaje en distintas temporadas, lo que evidencia la falta de mantenimiento de la red sanitaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los inconformes consideran urgente la sustitución de tuberías, ya que el servicio de alcantarillado que cobra el organismo operador ha resultado deficiente.

Mientras no se atienda la situación, lamentan que seguirán expuestos a condiciones de insalubridad tanto en la vía pública como dentro de sus viviendas.