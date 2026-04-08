Piden pavimentar calle Francisco I. Madero en SLP

Habitantes de la colonia Mártires de la Revolución denunciaron que, pese a haber entregado una solicitud formal desde el 2 de abril de 2025 para la pavimentación de la calle Francisco I. Madero, hasta ahora no han recibido respuesta por parte de autoridades municipales ni estatales.

De acuerdo con el documento presentado por el comité de vecinos que también incluye a habitantes de la colonia Imperio Azteca, la petición no es nueva, ya que aseguran haber ingresado previamente otras solicitudes sin que hayan sido atendidas. La obra contempla la pavimentación del tramo que conecta desde avenida Adolfo López Mateos hasta avenida de las Torres, una vialidad considerada clave para ambas colonias.

A más de un año de haber iniciado el trámite formal, la exigencia principal es que la calle sea incluida en el paquete de pavimentaciones previstas para 2026. Los vecinos señalan que esta intervención no solo mejoraría la movilidad, sino que permitiría el regreso de la Ruta 6 de transporte público, que dejó de circular por la zona debido al mal estado de la vía.

Durante un recorrido realizado en abril de 2025, habitantes expusieron que la calle lleva más de una década sin ser rehabilitada. Las condiciones han provocado afectaciones constantes: desde dificultades para el tránsito de vehículos y transporte público, hasta riesgos para peatones, especialmente estudiantes que diariamente cruzan la zona para acudir a kínder, primaria, secundaria y preparatoria.

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Además del deterioro, los vecinos señalaron problemas adicionales como acumulación de basura y escombro en lotes baldíos, encharcamientos durante lluvias, falta de banquetas y deficiencias en el alumbrado público. También denunciaron situaciones de inseguridad, lo que agrava el panorama para quienes transitan por la zona.

"La solicitud ya se hizo, pero no hemos tenido respuesta. Solo pedimos que nos tomen en cuenta", señalaron.

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El llamado se dirige tanto al Ayuntamiento como al Gobierno del Estado, para que atiendan una demanda que, aseguran, lleva años sin solución y que continúa afectando la calidad de vida de decenas de familias en el norte de la ciudad.