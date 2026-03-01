Piden que campañas en lengua indígena sean obligatorias

En el Distrito 07 en San Luis Potosí, donde alrededor del 90 por ciento de la población habla náhuatl o tének, las campañas políticas en lengua indígena deberían ser una obligación y no una excepción, consideró Carlos Rivera Hernández, auxiliar distrital del Registro Federal de Electores en la Junta con sede en Tamazunchale.

El funcionario, quien labora en el INE desde 1991, sostuvo que quienes aspiren a cargos municipales o gubernamentales deben promover sus campañas en lengua originaria. Afirmó que la representación política debe partir del conocimiento directo de la vida comunitaria y del uso cotidiano de la lengua.

El Distrito 07 abarca Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tanlajás, Axtla de Terrazas y Xilitla. En esta región, indicó, la comunicación en lengua originaria es determinante para la participación ciudadana, particularmente entre personas adultas mayores, quienes actualmente registran mayor presencia en las urnas. Señaló que cuando la información electoral se transmite en náhuatl o tének es más comprensible y facilita la participación.

En contraste, advirtió que entre las juventudes se observa mayor abstencionismo. Consideró necesario acudir directamente a las comunidades y a jóvenes indígenas que estudian en universidades interculturales y otras instituciones para explicarles el alcance de cada elección. Reconoció que existe desilusión frente al sistema político y que se requiere una estrategia específica para incentivar su participación, especialmente en un contexto donde el consumo de información se concentra en redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rivera Hernández, quien actualmente es comisariado en una comunidad en el municipio de San Martín Chalchicuautla, expresó además preocupación por la disminución del uso de la lengua entre las nuevas generaciones. Señaló que, aunque continúan realizando traducciones y contenidos en idioma originario, es necesario implementar nuevas estrategias para su preservación, ya que la pérdida de la lengua también impacta en la participación política y en la representación de los pueblos originarios en los espacios de decisión.