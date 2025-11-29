logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Planta Tenorio ya opera con otra compañía: RGC

Diariamente se envía agua a la termoeléctrica de Villa de Reyes, señala el gobernador

Por Rubén Pacheco

Noviembre 29, 2025 11:59 a.m.
A
Planta Tenorio ya opera con otra compañía: RGC

Con independencia de que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) tanque Tenorio cambie de empresa concesionaria, el complejo sigue funcionando, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La Comisión Estatal del Agua (CEA), declaró recientemente la rescisión del contrato de prestación de servicios correspondiente al proyecto Tenorio–Villa de Reyes, firmado el 10 de julio de 2002 con la empresa Aguas de Reúso del Tenorio S.A. de C.V. (Veolia), al resolver el expediente administrativo RESC/ADM/CEASLP-001/2024.

El mandatario estatal afirmó que el organismo estatal opera la planta con otra compañía, cuyo nombre no divulgó, luego de concluir la relación con Veolia.

Reportó que diariamente el centro de tratamiento envía agua a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Villa de Reyes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La planta no ha parado ahorita. La está trabajando el CEA con otra compañía, que estaba en pláticas con el CEA (sic)", comentó.

En febrero de 2024 venció el contrato de operación de la PTAR que tenía una subsidiaria de la empresa Veolia, Artesa. Luego se reveló que estaría a cargo de ATT Agua, sin embargo, al final, la CEA indicó que operaría el complejo.

Posteriormente, en marzo pasado Blonomb SA de CV denunció que lleva 14 meses operando la planta, es decir, que habría iniciado en abril del 2024, presuntamente por tiempo indefinido.

LEA TAMBIÉN

CEA recupera control de Tratadora Tenorio

Se pusieron candados en el acceso para resguardar las instalaciones

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Planta Tenorio ya opera con otra compañía: RGC
Planta Tenorio ya opera con otra compañía: RGC

Planta Tenorio ya opera con otra compañía: RGC

SLP

Rubén Pacheco

Diariamente se envía agua a la termoeléctrica de Villa de Reyes, señala el gobernador

Turismo de adultos mayores, el que más gasta en la Huasteca
Turismo de adultos mayores, el que más gasta en la Huasteca

Turismo de adultos mayores, el que más gasta en la Huasteca

SLP

Huasteca Hoy

Los que siguen en gastos son los de la llamada generación X (45 a 60 años)

Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP
Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP

Entra el frente frío 17 con mínimas de 8°C en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte neblina en sierras y pide extremar cuidados ante el inicio del sistema frontal

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP
Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

SLP

Ana Paula Vázquez