Planta Tenorio ya opera con otra compañía: RGC

Con independencia de que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) tanque Tenorio cambie de empresa concesionaria, el complejo sigue funcionando, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La Comisión Estatal del Agua (CEA), declaró recientemente la rescisión del contrato de prestación de servicios correspondiente al proyecto Tenorio–Villa de Reyes, firmado el 10 de julio de 2002 con la empresa Aguas de Reúso del Tenorio S.A. de C.V. (Veolia), al resolver el expediente administrativo RESC/ADM/CEASLP-001/2024.

El mandatario estatal afirmó que el organismo estatal opera la planta con otra compañía, cuyo nombre no divulgó, luego de concluir la relación con Veolia.

Reportó que diariamente el centro de tratamiento envía agua a la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Villa de Reyes.

"La planta no ha parado ahorita. La está trabajando el CEA con otra compañía, que estaba en pláticas con el CEA (sic)", comentó.

En febrero de 2024 venció el contrato de operación de la PTAR que tenía una subsidiaria de la empresa Veolia, Artesa. Luego se reveló que estaría a cargo de ATT Agua, sin embargo, al final, la CEA indicó que operaría el complejo.

Posteriormente, en marzo pasado Blonomb SA de CV denunció que lleva 14 meses operando la planta, es decir, que habría iniciado en abril del 2024, presuntamente por tiempo indefinido.