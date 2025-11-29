Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

El rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), Néstor Garza Álvarez, informó que antes de que concluya el año se realizará un incremento salarial del 4 por ciento para todos las y los profesores, con pago retroactivo correspondiente a todo 2024. De acuerdo con el rector, la decisión se tomó tras un “análisis exhaustivo” de la situación financiera de la institución y reuniones con la Secretaría de Finanzas y el gobernador.

Garza Álvarez indicó que el ajuste beneficiará a más de 350 docentes, directivos y personal administrativo que actualmente laboran en la universidad.

El rector señaló que el monto destinado para cubrir este retroactivo se estima entre 2.5 y 3 millones de pesos; posteriormente, durante la presentación de un concierto de “Los Claxons” en las instalaciones de la Universidad, precisó que el pago equivaldrá a 2.7 millones de pesos. Añadió que este incremento será permanente y continuará aplicándose en los años siguientes.

El rector también señaló que la UPSLP opera con un presupuesto de 75 millones de pesos, aunque solicitó 110 millones de pesos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal para el siguiente ejercicio. Sostuvo que, pese a las limitaciones, la institución ha realizado inversiones por más de 35 millones de pesos en equipamiento, software y materiales didácticos, y afirmó que la universidad arrastra un rezago de al menos diez años.

