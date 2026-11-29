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Para el rubro de comunicaciones y transportes, en el ejercicio fiscal 2027 se destinará una bolsa de más de 11 mil millones de pesos, donde se incluye subsidios a la tarifa del transporte concesionado, informó Ariadna García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos, es el monto que plantea el sector de camioneros encabezada por el empresario Margarito Terán López, en la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

En ese sentido, se le cuestionó si el proyecto presupuestal considera la moción de los transportistas, respondiendo que existen campañas de apoyo a este gremio empresarial, sin embargo, se centran en cuestiones administrativas y fiscales.

"Tenemos campañas permanentes de regularización y apoyo a los concesionarios para que tramiten su licencia, se pongan al corriente. Entonces esas campañas existen directamente en convenios suscritos con la Secretaría", complementó.

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Después de sostener una reunión con las y los congresistas de la Comisión de Hacienda del Estado, la funcionaria estatal describió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es la dependencia que tiene el desglose de aplicación de los más de 11 mil millones de pesos.

"Sí se tiene presupuestado ampliar una de las líneas (de Metro Red). No sé bien cuál va a ser, pero sí se trae un presupuesto considerable (...) al final del día es un rubro grande de inversión pública, y de ahí se va destinando, según las necesidades que nos va diciendo la comunidad", declaró.

Remató al precisar que, hasta el momento el sector camioneril no ha tenido acercamiento con la Sefin, sin embargo, dijo desconocer si lo generó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).