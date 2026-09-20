Plaza Citadina fue sede del Simulacro Nacional

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La Plaza Citadina, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, fue una de las sedes del Simulacro Nacional, realizado bajo la hipótesis de un sismo. El ejercicio tuvo una duración de cuatro minutos y contempló el desalojo de trabajadores de los distintos establecimientos comerciales, así como de clientes del centro comercial, con la participación de aproximadamente 240 personas.

Al respecto el director de Protección Civil Municipal Martín Bravo Galicia, indicó que el ejercicio permitió detectar que hay más cultura preventiva entre la población, sin embargo también se detectaron fallas por parte de las brigadas internas en el control del tránsito vehicular y en la revisión de las instalaciones antes de que los brigadistas abandonaran el inmueble.

Señaló que, aunque el desalojo se realizó de manera ordenada, todavía existen aspectos que deben corregirse para mejorar la respuesta ante una emergencia real, principalmente porque en una situación de riesgo las personas pueden salir corriendo y exponerse al tránsito vehicular.

Explicó que uno de los puntos de reunión se encontraba frente al establecimiento, por lo que los brigadistas deben establecer de inmediato un control sobre los vehículos para evitar algún accidente durante la evacuación.

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También se detectó que los brigadistas deben ser los últimos en retirarse, ya que tienen la responsabilidad de revisar que ninguna persona permanezca dentro del inmueble. A ello se suma la necesidad de verificar el cierre de instalaciones de gas y negocios antes de concluir el desalojo.